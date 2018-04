Kostka ShengShou GEM 3x3x3 - co to takiego

Kostka ShengShou GEM 3x3x3 to najnowszy model kostki logicznej, która używana jest podczas profesjonalnych zawodów speedcuberów. Jednak nie jest to kostka przeznaczona tylko i wyłącznie dla osób doświadczonych w układaniu kostek. Dzięki precyzyjnemu wykonaniu pozwala ona na płynne i szybkie układanie kostki. ShengShou GEM 3x3x3 wyróżnia się unikalną zewnętrzną powierzchnią – jest ona błyszcząca i jednocześnie ma chropowatą fakturę. Nowoczesny, efektowny design sprawia, że jest to idealny pomysł na prezent.

Kostka ShengShou GEM 3x3x3 - gdzie kupić

Jeżeli poszukujesz miejsca gdzie kostka ShengShou GEM 3x3x3 będzie do kupienia w atrakcyjnej cenie to zapraszamy do sklepu Netcube. W sklepie znajdziesz również bardzo wiele innych modeli kostek, które mogą być dobrymi pomysłami na prezent dla bliskiej Ci osoby.