Speedcubing jako dziedzina sportowa

Mało kto wie, że układanie kostki rubika to dziedzina sportowa. Co więcej, w naszym kraju nie tylko istnieje instytucja zwana Polskim Stowarzyszeniem Speedcubingu ale także w Polsce organizowane są międzynarodowe zawody w speedsolvingu. Do najważniejszych z nich należą Mistrzostwa Europy, które w 2012 roku odbyły się we Wrocławiu. W speedcubingu, jak w większości sportów, niewiarygodne znaczenie ma czas to właśnie szybkośc z jaką dany zawodnik ułoży poprawnie kostkę rubika będzie świadczyć o jego wygranej. A aby wygrać należy trenować - to wie każdy sportowiec. Co więcej, nalezy trenować na odpowiednim sprzęcie. Model kostki QiYi QiXing 7x7x7 to jeden z nich.

QiYi QiXing 7x7x7 - kup i trenuj

Treningi z dnia na dzień polepszają nasze umiejętności oraz pozwalają nam na polepszenie czasu - który jak już wiemy w dziedzinie sportowej speedcubing, liczy się mocno. Kostka QiYi QiXing 7x7x7 to model, który jest bardzo atrakcyjny cenowo a jednocześnie zawiera rozwiązania, które można znaleźć w droższych modelach. Pozwala na osiągnięcie doskonałych czasów!